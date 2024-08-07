Kiracılar çıra gibi yanacak. Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber3
Kiracılar çıra gibi yanacak. Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kiracılar ile ev sahiplerini karşı karşıya getiren hatta kavgalara bile neden olan zam oranı da netlik kazandı.

Kiracılar bu sene çıra gibi yanacak. 2022 Haziran'da uygulamaya giren "yüzde 25 zam sınırı" uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Temmuz 2024'ten itibaren ev sahipleri, yenilenecek kira sözleşmelerinde yapacakları zam oranını TÜİK açıkladı.

Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira sözleşmelerinde yeni dönemin başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı. Böylece ev sahipleri ağustos ayında yüzde 65,93 oranında kira zammı yapabilecek.

Bu zam oranının korkunç olduğunu söyleyen bir vatandaş "Bu sene 10 bin TL kira ödeyen bir kişi yeni zam oranıyla birlikte 16 bin 593 TL ödemeye başlayacak. Devlet bize yüzde 65,93 zam vermedi. Ama ev sahipleri bizlere bu zammı yapacak. Devlet bunu bize reva görürse ev sahiplerinden duyarlı olmasını istemek mantıksızlık olur" dedi.

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