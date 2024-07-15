Ev sahiplerinin yeni şartı yok artık dedirtti. Nedir bu kiracıların çektiği?

Kiralık ev arayışında olanlar, ev sahiplerinin yeni taleplerine dikkat etmeliler. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla birlikte, yüzde 65'e varan zamlar yeniden gündeme geldi. Ev sahiplerinin yeni şartları kiracıları günden güne zorluyor. Özellikle maaş bordrosu, memur olma durumu ve sicil kaydı gibi talepler, kiracıları şaşırtıyor.
Ev sahipleri, kiracı ararken yeni şartlar öne sürmeye başladı. Konut kiralarında yüzde 25'lik zam sınırının sona ermesiyle birlikte, kira artışları tekrar gündeme geldi.
Bazı ev sahipleri maaş bordrosu, memuriyet ve sicil kaydı gibi şartlar talep ediyor. Hukukçular, bu taleplerin gayet normal olduğunu belirtirken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise 2 adet kefil isteyen ev sahiplerinin sayısının arttığını ifade etti.
ÇİFT MAAŞ, MEMUR OLMAK, SİCİL KAYDI...
Kimi ev sahiplerinin öne sürdüğü yeni şartlar, kiracı adaylarında şaşkınlık yaratıyor. Bu şartlar arasında maaş bordrosu, memur olma ve sicil kaydı gibi detaylar bulunuyor.
Diğer yandan birçok ev sahibi için ise tek önemli şart kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi. Ev sahiplerinin bu tür talepleri genellikle hukukçular tarafından normal olarak değerlendirilse de, bazı durumlarda hukuka aykırı talepler de gündeme gelebiliyor.
HUKUKA AYKIRI DEĞİL
Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, konuya ilişkin olarak, “Belirli bir memuriyet kriteri aranması veya ekonomik belgelerin talep edilmesi hukuka aykırı değildir” şeklinde açıklama yaptı.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, “2 adet kefil isteyen veya ‘Bir evde en az 2 adet maaş olsun’ diyen ev sahiplerinin sayısının arttığını gözlemliyoruz” dedi.