Ev satın alacak ya da kiralayacaklara hayati uyarı: Bu belge yoksa dolandırılıyorsunuz

Emlakçılar, son dönemde ev kiralamak ya da satın almak isteyen vatandaşların dolandırıldığına dair çok fazla şikayet aldıklarını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, mağduriyetlerin önüne geçmek adına vatandaşlardan, irtibat kurdukları emlakçıların yetki belgelerini mutlaka görmelerini tavsiye etti.

Ticaret Bakanlığının emlakçıların mağduriyetleri gidermek adına 14 Mayıs'ta bir yönetmelik yayınladığını belirten Canpolat, "Buna göre 14 Mayıs 2024'ten önce Maliye Bakanlığı ya da oda kaydından herhangi birinin olması emlakçılık mesleğine adım atacak meslektaşlarımıza diğer evraklarının toparlanması noktasında kolaylık sağladı. Mesleğimizde üniversite mezunlarına 6 ay, lise mezunlarına 1 yıl staj zorunluluğu, deneyim şartı zorunluluğu vardı. Yönetmelik, bu durumdan mağdur meslektaşlarımızın muaf olmasına, müktesebattan faydalanmasına sebep oldu. Böylelikle belirtilen tarihten önce kaydı olanlar yetki belgeli resmi emlakçı olarak işlerini sürdürecekler. Ama bu tarihten sonra ofis açanlara, aynı staj şartı ve deneyim şartı devam edecek" diye konuştu.

"EMLAKÇILARA YETKİ BELGESİNİ MUTLAKA SORUN"

Canpolat, yetki belgelerinin emlakçıların 'güvenilir emlakçı' olduğunu kanıtladığını söyledi. Bu nedenle vatandaşların kira ve satış gibi durumlarda irtibat kurdukları emlakçılara yetki belgesini mutlaka sormalarını istedi.

"İLANLARI KOPYALA YAPIŞTIR YÖNTEMİYLE YAYINLIYORLAR"

Canpolat, "Kötü niyetli kişiler, yetki belgeli resmi emlakçımızın girmiş olduğu internet portallarındaki ilanları kopyala yapıştır yöntemiyle yayınlıyorlar. 20-25 bin TL'ye kiralık daireyi yarı fiyatına ilan girerek vatandaşımızın ilgisini çekiyorlar. Telefonla irtibat kuranlara da 'şu an 7-8 tane talipli sırada, eğer siz bu daireyi düşünüyorsanız, vereceğimiz IBAN'a kapora atarak bu kiralık daireye sahip olabilirsiniz' diyorlar. Birçok vatandaşımız bu tür dolandırıcılar tarafından mağdur edildi" dedi.

'KAPORA GÖNDERMEYİN' UYARISI

Vatandaşları hem internet portallarında, hem sosyal medyada talep edilmesi halinde asla ve asla kapora göndermemeleri konusunda uyaran Canpolat, Ticaret Bakanlığının 1 Kasım 2023'te yürürlüğe giren yönetmeliğiyle yetki belgesi olmadan emlak portallarında ilan yayınlayanların ağır cezalarla karşılaştığını vurguladı.

"EMLAKÇIYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜN"

Bu konuda en etkili çözümün emlakçı ile yüz yüze görüşmek olduğunu vurgulayan Canpolat, "Vatandaşlarımız, mağdur olmamaları için kiralayacağı ya da satın alacağı mülkü internet portallarında gördükten sonra randevusunu alıp kesinlikle ofiste buluşup yeri görüp, yerin sunumunu aldıktan sonra o ofisin resmi emlakçı olup olmadığına, maliye kaydının, sicil kaydının, oda kaydının ve yetki belgesinin, tüm evraklarının tam olup olmadığına bakmalı" açıklamasında bulundu.