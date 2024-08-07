Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan sürecine geçileceğini duyurmasının, sektöre pozitif yansıyacağını ifade eden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, bu kapsamda konut satacak kişinin, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini belirtti.

Aydemir, “Gayrimenkul sektörünün son 5 senesini değerlendirdiğimizde fahiş fiyatlar, manipüle eden ve doğru olmayan ilanlar sektörün imajını karalıyordu. Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023’te Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye aldı. Bu sistemin 1 Kasım itibariyle faz 1. kısmı başladı. Gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlara elektronik ortama ilan girecekleri zaman e-devlet sistemi üzerinden onay verme şartı g4eldi. Bu 1. faz bitti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamasıyla 2. faz aşaması 15 Eylül itibarıyla devreye girecek. 2. faz aşmasında da vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları harici emlak portallarında ilan veremeyecekler. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun engellenecek. Yeni düzenlemeye göre konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek” ifadelerini kullandı.

VERGİ LEVHASI OLMAYAN EMLAKÇI OLAMAYACAK

GAYRİMENKUL SATIŞINDA YETKİ SINIRI

Birçok dolandırıcılığın engellenebileceğini de dikkat çeken Aydemir, kendi ilanlarını bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu fakat yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını belirtti.