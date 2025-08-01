Ev ve araba alacaklar dikkat! Tarih verildi. O döneme hazırlıklı olun

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son faiz kararı sonrası piyasalarda gözler yeniden Türkiye’ye çevrildi. Ekonomist Filiz Eryılmaz, hem küresel gelişmeleri hem de Türkiye'deki faiz, enflasyon ve kredi dinamiklerini analiz etti. Ev ve araç almayı planlayanlara önemli uyarılarda bulunan Eryılmaz, faiz indirimi için olası tarihi açıkladı.

Eryılmaz, Powell’ın açıklamalarının piyasa tarafından kısmen "güvercin" olarak algılandığını belirterek, bunun son 30 yılda FED tarihinde nadir görülen bir gelişme olduğunu ifade etti. Eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin ortaya çıkmasının, bazı üyelerin karşı oy kullanmasıyla daha da belirginleştiğini aktardı.

Jerome Powell’ın konuşmasının tonu daha sert olsa da, "Bekle-gör" yaklaşımının devam edeceği sinyalleri verdiğini söyleyen Eryılmaz, eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin hala masada olduğunu vurguladı.

İÇ PİYASADA KREDİ FAİZLERİNDE SINIRLI GERİLEME

Türkiye'de konut ve taşıt kredisi faizlerinde düşüş eğilimi başlasa da Eryılmaz'a göre bu düşüş sınırlı kalacak. "Özellikle ihtiyaç ve konut kredilerinde geçmiş dönemlerde olduğu gibi sert düşüşler beklenmemeli" diyen Eryılmaz, mevduat faizlerinde ise biraz daha belirgin bir gerileme yaşanabileceğini, ancak bankaların bu düşüşe kolay kolay adapte olmayabileceğini belirtti.

FAİZLER KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 35 seviyelerine kadar inebileceğini öngören Eryılmaz, eylül ayında 300 baz puanlık bir indirim beklediğini, ardından da kademeli adımlarla faizlerin düşebileceğini dile getirdi.

EV VE ARAÇ ALIMI İÇİN EN UYGUN ZAMAN NE ZAMAN?

Ev ya da araba almak isteyenler için net zaman veren Eryılmaz, maliyetlerde anlamlı bir rahatlamanın 2026 yılının ortasına doğru hissedileceğini söyledi. Eryılmaz, "Kredili alım açısından daha avantajlı koşullar için yaklaşık 6 ay sonra iyileşme başlayabilir. 2026’nın ikinci yarısında ise pozitif etkiler daha belirgin olur" dedi.

BORSA İÇİN KIRILMA NOKTASI

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul’da pozitif bir hareketlenme yaşandığını aktaran Eryılmaz, BIST 100 endeksinde 10.750 seviyesinin kritik bir eşik olduğunu belirtti. Bu seviyenin korunamaması halinde geri çekilmelerin yaşanabileceğini vurguladı. Endeksin yeniden 11.000 seviyesini aşabilmesi için ise Temmuz ve Ağustos enflasyon verilerinin düşük gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

ENFLASYONDA TEMMUZ ETKİSİ

Temmuz ayı enflasyon beklentisini yüzde 2,3-yüzde 2,5 aralığında açıklayan Eryılmaz, bu artışta ÖTV düzenlemesi ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin etkili olacağını söyledi. Ancak Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, Ağustos ayında enflasyonun bu seviyenin altına gerilemesi bekleniyor.