Ev ve arsa alacaklara büyük kolaylık! Yeni özellik e-Devlet’te resmen kullanımda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu e-Devlet Kapısı’na entegre ederek vatandaşların kullanımına sundu. 1 Ocak 2025’te kamu kuruluşlarına açılan sistem, artık kontrollü erişimle vatandaşlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından da kullanılabilecek. Platform, arsa veya konut alımı gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan coğrafi verilere hızlı ve güvenilir erişim sağlıyor.

COĞRAFİ VERİLERE HARİTA ÜZERİNDEN ERİŞİM

Vatandaşlar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle “www.tucbs.gov.tr” veya “turkiye.gov.tr” adreslerinden platforma giriş yapabilecek. Sistem, 630 coğrafi veri katmanını kapsayan Coğrafi Veri Talep Portalı ile kullanıcıların altyapı hizmetlerinden deprem riskine kadar geniş bir veri havuzuna ulaşmasını sağlıyor. Veriler, harita tabanlı arayüz üzerinden kolayca görüntülenebiliyor.

ARSA VE KONUT ALIMINDA KOLAYLIK

Arsa almak isteyenler, arsanın konumunu girerek bölgenin imar planlarını, elektrik, su gibi altyapı durumunu öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise mahalledeki yeşil alanlar, parklar ve ulaşım altyapısı hakkında bilgi edinebilecek. Kırsalda tarım arazisi bulunanlar, arazinin çevresindeki su kaynaklarını ve toprak türünü platform üzerinden inceleyebilecek.

DEPREM RİSKİ VE AFET YÖNETİMİ

Platform, bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları ve dere yatakları gibi kritik coğrafi bilgileri de sunuyor. Kamu kurumları, bu verileri imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok alanda kullanabilecek. Sistem, kurumlar tarafından eklenen verilerin standartlara uygunluğunu otomatik olarak kontrol ederek güvenilirliği garanti altına alıyor.

ORTAK VERİ DİLİ İLE UYUM

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’ndaki “Veri Sözlüğü”, Türkiye’de coğrafi verilerin ortak bir terminolojiyle üretilmesini sağlıyor. Bu sayede kurumlar arasında veri uyumsuzluğu önleniyor ve kullanıcılar doğru, güncel bilgiye kolayca erişebiliyor.

Platform, akademik çalışmalar, sektörel projeler ve vatandaşların günlük ihtiyaçları için kapsamlı bir coğrafi bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sistemin kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.