Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu (5 Mayıs 2025)

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 48,73 olarak belirlendi.

KİRA ZAMMI ORANI YÜZDE 48.73 OLDU

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yaparak ödeme yapacak. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olarak belirlenmişti...

NEYE GÖRE ZAM BELİRLENİYOR?

TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak konutlar için zam oranı artışı belirlenir. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip olduğu biliniyor. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.