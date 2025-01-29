Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Bingöl’de ev işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Adli makamlarda ifade veren zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de evden ve iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl merkez Çayağzı köyü ve Sancak beldesinde faklı tarihlerde "Evden Hırsızlık ve İş Yerinden Hırsızlık" olaylarına karışan şahısları tespit etmek maksadıyla sürdürülen ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde; olayları gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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