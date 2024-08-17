Ev ve otomobil satarken o belgeye dikkat. 100 bin lira cezası var

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Emlak ve otomotiv sektöründe yanlış ilan vermeye büyük ceza geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine kimlik ve tapu doğrulama zorunluluğu getirileceğini ve hatalı yapılan bu işlemler için ise 100 bin lira ceza uygulanacağını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle konut satışları e-Devlet üzerinden yapılacak ve 15 Eylül'den itibaren ilgili sivil toplum kuruluşlarına yazı gönderildi. Bu düzenleme çerçevesinde, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirilebilecek ve bu yetkilendirme süresi üç ayla sınırlı olacak.