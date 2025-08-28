Ev ve yurt fiyatları cep yakıyor: Öğrenciler ve veliler kara kara düşünüyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencilerinin yurt ve ev bulma telaşı başladı. İstanbul'da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişiyor. Kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimisi ise kiralık ev arıyor.

İstanbul'da merkezi konumdaki ilçelerle, üniversite kampüslerine yakın semtlerde kiralar 25 bin lira ile 35 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Yurtlardaki fiyatlar, kiralık evlere oranla daha uygun olsa da 2024 yılına kıyasla özel yurtlarda da fiyat artışı gözlemlendi.

ÖZEL YURTLARDA FİYAT 58 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2024-2025 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 12 bin lirayla 22 bin lira arasında değişirken 2025-2026 eğitim öğretim yılında 17 bin lirayla 58 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.

Şişli'de ortalama 12 bin lira ile 58 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy'de 17 bin lira ile 23 bin lira arasında, Üsküdar'da 12 bin lira ile 25 bin lira arasında seyrediyor.

Avcılar'da ise aylık 12 bin 500 lira ile 15 bin lira aralığında özel yurt bulmak mümkün. Devlet yurtlarında ise geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında belirlenmişti.

KYK'da bu yılki fiyatların ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.