Ev yangınında alevler apartmanı sakınca çatıya çıktılar

Yenigün Mahallesi 3066 Sokak’ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede saat 20.30 sularında yangın meydana geldi. Abdullah G. isimli vatandaşın yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, ilk olarak salon kısmında başladı.

Alevleri fark eden Abdullah G. ve apartman sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınamayınca, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PANİKLEYEN BİNA SAKİNLERİ ÇATIYA KAÇTI

Yangının büyümesiyle birlikte apartmanın üst katlarını yoğun duman sardı. Binada bulunan bazı vatandaşlar panikle çatıya çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Aynı zamanda çatıya çıkan vatandaşları kurtarmak amacıyla tahliye çalışmaları başlatıldı. Bu sırada, apartmandan yükselen alevleri gören mahalle halkı da sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar endişeyle gelişmeleri takip etti. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan Tayfun Yalçın, olay sırasında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Yan apartmanda kuaförüm, burada yangın çıktı. Koştuk müdahale etmek istedik ama yetişemedik. Hemen itfaiye geldi. Yangın tüpü üst kattaydı, dumandan dolayı giremedik. 15 dakika boyunca söndürmek için çalıştılar, içerisi bayağı bir harabe olmuş. Çok büyük zarar var içerde, geçmiş olsun.” Yangın sonrası Abdullah G.’nin yaşadığı dairede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, apartmanın üst katlarında bulunan bazı daireler de alevlerden etkilendi.