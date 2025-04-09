Ev yanmıştı: Acı gerçek ortaya çıktı!

Kaynak: İHA
Ev yanmıştı: Acı gerçek ortaya çıktı!

Kastamonu'da alevlere teslim olan tek katlı müstakil evde yangın çıkmıştı. Yangının ardından evde yanmış ceset bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Çetin'e ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Soğutma çalışması yapan ekipler evin koridorunda kimliği henüz tespit edilemeyen ceset buldu.

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Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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