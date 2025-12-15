Yapılan son araştırmalar, aşı ihmalinin yalnızca bireysel hayvan sağlığını değil, aynı zamanda halk sağlığını da tehdit eden potansiyel riskleri artırdığını gözler önüne serdi.

Son yıllarda artan aşı tereddüdü, yalnızca insanlar arasında değil, aynı zamanda evcil hayvan sahipleri arasında da endişe verici boyutlara ulaştı.

Uluslararası düzeyde saygın bilimsel kurumlar ve veteriner hekimler, evcil hayvanların aşı takvimlerinin ihmal edilmesiyle ortaya çıkan potansiyel tehlikelere dikkat çekerek küresel bir uyarı yayımladı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR RİSK ARTIŞINI DOĞRULADI

ABD’deki saygın veterinerlik okullarından Dr. James O’Connell, evcil hayvanlarda aşılama oranlarının düşmesinin, kontrol altına alınmış salgın hastalıkların yeniden canlanma riskini yükselttiğini ifade etti.

Dr. O’Connell, özellikle kuduz ve gençlik hastalığı gibi ölümcül zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) potojenlere karşı bağışıklık seviyelerinin düşüşe geçtiğini, bunun da sürü bağışıklığının zayıflaması anlamına geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, aşı takvimine uymayan kedi ve köpeklerde, uyumlu olanlara göre belirli viral enfeksiyonları geliştirme oranlarının kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki saygın Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji (RCVS) üyesi olan Prof. Eleanor Vance, bu bulgular ışığında, "Aşılama, evcil hayvanlarımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en temel önleyici sağlık hizmetidir. Gerekli korumayı sağlamadığımızda, onların yaşam sürelerini ve halk sağlığını tehlikeye atmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SEYAHATLERİN ETKİSİ

Uzmanlar, aşı zorunluluğunu artıran güncel iki ana faktörün altını çizdi: iklim değişikliği ve küresel seyahat hareketliliği.

İsviçre’de tropik ve seyahat veterinerliği alanında uzmanlaşmış olan Dr. Felix Hauser, iklim krizinin etkisiyle, daha önce görülmeyen hastalık taşıyıcılarının (örneğin keneler ve sivrisinekler) yeni coğrafyalara yayıldığını dile getirdi.

Dr. Hauser, bu durumun, geleneksel olarak risk taşımayan bölgelerde bile kalp kurdu ve layşmanyaz gibi hastalıkların aşı yoluyla önlenmesini kritik hale getirdiğini aktardı.

Evcil hayvanların uluslararası seyahatlerindeki artış da göz önüne alındığında, farklı bölgelere özgü enfeksiyonların hızla taşınma potansiyeli gündeme geldi.

Prof. Vance, evcil hayvan sahiplerine, standart aşıların yanı sıra, yaşadıkları bölgenin ve olası seyahat rotalarının risk haritasına göre veteriner hekimleriyle görüşerek ek aşı gereksinimlerini belirlemeleri çağrısında bulundu.

Küresel veterinerlik camiası, hayvan sahiplerini yetkili sağlık kurumlarının belirlediği aşılama yönergelerine titizlikle uymaya ve aşılar hakkındaki bilimsel dayanağı olmayan yanlış bilgileri dikkate almamaya davet etti.