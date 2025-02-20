Evcil hayvan besleyenler dikkat! Sahte mama alarmı çalıyor

Adeta hanelerin birer üyesi haline gelen evcil hayvanların sayısı giderek artarken 2024’te mama satışları da zirve yaptı. Avrupa’daki evcil hayvan maması endüstrisinin sesi olan FEDIAF’ın açıkladığı verilere göre, bölgede toplam 352 milyon evcil hayvan bulunurken, mama satışları da 9,9 milyon ton ve 29,2 milyar euroya ulaştı. Avrupa’da iki haneden birinde evcil hayvan bulunurken, aynı oran Türkiye’de %19 oldu. Kendi satışlarından yola çıkarak kedi ve köpek sahiplerinin davranış modellerini inceleyen online pet shop ve hayvanseverler kulübü Petlebi, henüz geride bıraktığımız 2024’e dair özet bir tablo sunarken, hem Türkiye’de hem de dünyada sahte mama riskinin arttığına dikkat çekti.

Petlebi Pazarlama ve Marka İletişimi Uzmanı İlayda Özçar, “Evlerimizin minik dostları olan petlerin tükettiği besinler en az bizimki kadar önem teşkil ediyor. Bu yüzden petlebi.com'da sunduğumuz yüksek kaliteli mamaları Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Birçoğu da premium mamalardan oluşuyor. Bu da bize evcil hayvan sahiplerinin kaliteli ürün arayışında olduğunu gösteriyor. Çünkü piyasada merdivenaltı girişimlerden dolayı sahte ya da düşük kaliteli içeriklerden yapılan mamalarla karşılaşma riski günden güne artıyor” dedi.

“SAHTE MAMALARI AYIRT ETMENİN ÇEŞİTLİ YOLLARI VAR”

İlayda Özçar, sahte mamaların yaygınlaşmasına dair şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemizde evcil hayvanlarımızın sağlığı, maalesef sahte ve düşük kaliteli mamaların yaygınlaşmasıyla ciddi bir tehdit altında. Veriler de bu konuda acil önlem alınması gerektiğinin bir göstergesi. Çünkü 2024’te 81 ilimizden 200 bini aşkın sipariş talebi aldık. Siparişlerin ortalama %70’inden fazlası, hem kedi hem de köpek dostlarımız için premium mamaları içeriyor. Yani evcil hayvan sahipleri, kaliteli ve güvenilir besin ögelerini tercih ediyor. Orijinal mama içeriği satış yetkilisi olarak bu noktada biz de tüketicileri bilinçlendirmeyi misyon ediniyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve kullanıcı dostu platformumuzla evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Köpeklerden kedilere, kuşlardan kemirgenlere kadar birçok ürünü tek bir çatı altında hızlı teslimat ve güvenli ödeme imkanıyla sunuyoruz” diyerek sahte mamaların nasıl anlaşılabileceğine dair ipuçlarını paylaştı.

Buna göre sahte mamalar, genellikle orijinal ambalajlarla neredeyse aynı görünüyor. Paket üzerindeki yazı stilleri, renkler ve dokular, küçük farklarla orijinalini taklit ediliyor. Ancak dikkatlice incelendiğinde, bu ürünlerin orijinalliği şüpheye düşürebiliyor. Sahte mamalar, içlerinde farklı ve kalitesiz içeriklere sahip olabiliyor. Bu da evcil hayvanların sağlığını etkileyebiliyor. Dolayısıyla özellikle online alışverişlerde, ürünlerin yetkili satıcı olan güvenilir sitelerden alındığından emin olmak kritik önem taşıyor. Yetkili satıcılar, sahte ürünlerden kaçınmanın en iyi yolu olarak kabul edilirken, yeniden paketlenmiş mamalardan da uzak durmak gerekiyor. Güvenli deneyimlere 81 ilkedeki vatandaşların erişebilmesini hedefleyen Petlebi de, tüketicilerin markalara ulaşarak mama alışverişlerinde başvurdukları satıcıların yetkili satıcı olup olmadığını teyit etmenin en güvenli yöntem olduğunu belirtiyor.

EVCIL HAYVAN BAKIMINI KOLAYLAŞTIRMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ

Petlebi Pazarlama ve Marka İletişimi Uzmanı İlayda Özçar, konuya ilişkin sözlerini şöyle sonlandırdı, “Evcil hayvanlarımız, ailemizin birer üyesi ve onların sağlığı, mutluluğu birçok şeyden önemli. Ancak son dönemde, sahte mama satışlarındaki artış, evcil dostlarımızın sağlığını tehdit ederken sahiplerine de maddi ve manevi sıkıntılar yaşatıyor. Petlebi.com olarak biz de, ürünlerimizin kalitesini ve güvenilirliğini öncelik olarak belirleyerek bu riski ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaç ve talepleri için servisler geliştiriyor, keyifli bir online alışveriş deneyimi yaşatmak ve evcil hayvan bakımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”