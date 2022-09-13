13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü

Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü

Polis, Avustralyalı bir adamın evcil hayvan olarak beslediği bir kanguru tarafından saldırıya uğradıktan sonra öldüğünü söyledi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 06:14
Takip Et

Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü

Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü
+
Aa
-

Bir akrabası, 77 yaşındaki adamı pazartesi günü Perth kentinin yaklaşık 400 km güneyindeki Redmond'daki evinde ciddi şekilde yaralanmış halde buldu.

BBC’nin haberine göre; sağlık görevlileri kırsal mülke vardıklarında, kanguru adamı tedavi etmelerini engelledi.

Polis hayvanı vurmak zorunda kaldı. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir polis sözcüsü basına, adamın günün erken saatlerinde vahşi bir hayvan olan kanguru tarafından saldırıya uğradığına inandıklarını söyledi.

Avustralya yaklaşık 50 milyon kanguruya ev sahipliği yapıyor, ancak saldırılar nadir.

Bu, 1936'dan beri Avustralya'da bildirilen ilk ölümcül vaka.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
3
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
4
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
6
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
7
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı
﻿ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı
﻿ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
﻿Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü
﻿Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü
﻿Evcil hayvan olarak beslediği kanguru tarafından öldürüldü
﻿Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
﻿Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
﻿Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
﻿ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
﻿ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
﻿ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
﻿Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
﻿Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.