Bartın valiliğinden yapılan açıklamada, kedi, köpek ve gelincik gibi evcil hayvan sahibin olan vatandaşlara hatırlatma yaptı.

Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirme ve pasaport işlemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Değerli evcil hayvan sahipleri, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

Bu doğrultuda, her yaştaki kedi, köpek ve gelinciğin mikroçip ile kimliklendirilmesi, PETVET sistemine kaydedilmesi ve evcil hayvan pasaportunun düzenlenmesi gerekmektedir.

Yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına, işlemlerin son güne bırakılmadan tamamlanması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Aynı açıklamada, vatandaşların en geç 31 Aralık 2025 tarihinde kimliklendirme başvurularını tamamlamaları gerektiği de hatırlatıldı.