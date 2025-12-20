Dijital platformlarda 8-14 Aralık haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde haftanın lideri değişti. ‘Kasaba’, platformdaki açılışını birinci sırada gerçekleştirerek güçlü bir başlangıca imza attı. Film kategorisinde, Ümit Ünal’ın Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın gibi yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmi ‘Evcilik’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korumayı başardı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ilk sırada Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan ve haftanın en çok izlenen yapımlarından biri olan ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde de zirve değişmedi. Prime Video’nun yerli orijinal filmi ‘İki Dünya Bir Dilek’, dördüncü haftasında da liderliğini korudu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun orijinal yapımı ‘Sekizinci Aile’, dördüncü haftasında da liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise zirve yeniden el değiştirdi. İkinci filmi sinema salonlarında izleyiciyle buluşan ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’, bir basamak yükselerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Zeynep Bastık’tan 2026’ya ‘Zor’ hediye

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Zeynep Bastık, yeni şarkısı ‘Zor’u Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Ateş Atilla ile Zeynep Bastık, müziği Berky ve Zeynep Bastık’a ait şarkının düzenlemesini yine Berky yapmış. Şarkı, pop müziğin akıcı yapısını Doğu-Batı sentezli müzikal dokularla genişleten bir yapı sunuyor. Parçanın altyapısında ud gibi Türk müziğine özgü motifler, modern elektronik ve pop elementleriyle yan yana geliyor.

‘Zor’, Zeynep Bastık’ın duygusal anlatım gücünü bir kez daha ortaya koyarken hem müzikal hem de görsel dünyasıyla dinleyicisine tanıdık bir his bırakıyor.

Yılın eşiğinde ‘pop art’la tutulan ritim

Sanatçı Deniz Doğruyol’un farklı dönemlerden işlerini bir araya getiren ‘Retromix’ başlıklı pop-up sergisi, Beykoz Acarkent’te bulunan Futy Art Gallery’de açıldı.

Sergi, sanatçının yıllara yayılan üretiminden seçilen yapıtlarla, üretiminin süreklilik taşıyan ritmini görünür kılıyor. Zamana düz bir hat olarak yaklaşmaktansa işler arasındaki ritmik yakınlıkları merkezine alan sergide, her eser kendi döneminin izini taşısa da hepsi bir araya geldiğinde yeni bir oyun alanı oluşturuyor.

Deniz Doğruyol’un Retromix Sergisi, 2 Ocak 2026’ya kadar ziyaret edilebilecek.