Evde, bahçede beleşe havuz yapma yöntemi! Yazın kavrucu sıcaklarda ücretsiz serileyeceksiniz

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en keyifli yollarından biri, kuşkusuz bir havuzda yüzmek. Ancak, profesyonel havuz yapımı yüksek maliyetler ve karmaşık süreçler gerektirebiliyor.

Peki, bahçenizde sıfır maliyetle, geri dönüştürülebilir malzemelerle kendi havuzunuzu inşa edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Evde bulunan eski lastikler, variller ve birkaç basit malzeme ile hem çevre dostu hem de ekonomik bir havuz yapmak mümkün.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu yöntemin sadece bütçe dostu değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı sağladığını ortaya koydu.

HAVUZ NASIL YAPILIR?

İlk adım, havuz için uygun bir alan seçmek. Düz bir zemin, su sızıntısını önlemek için kritik.

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Ardından, lastikleri veya varilleri temizleyip iç kısımlarını su geçirmez bir branda veya epoksi kaplama ile kaplamak gerekiyor.

Su dolumu ve filtrasyon için ise basit bir sistem kurulabilir. Küçük bir güneş enerjili pompa, suyu temiz tutmak için yeterli.

Estetik açıdan ise havuzun çevresi bitkilerle veya taşlarla süslenebilir.

Bahçenizde sıfır maliyetle havuz yapmak, hem serinlemenizi sağlar hem de çevreye katkıda bulunur.

Havuz yapımında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Uzmanlar, havuzun çevresine kaymaz bir zemin döşenmesini önerdi.

Özellikle çocuklar için güvenlik ön planda olmalı. Lastiklerin kenarlarını yumuşatmak veya ahşap bir çerçeve eklemek, yaralanma riskini azaltır.

Ayrıca, suyun düzenli olarak test edilmesi ve uygun kimyasallarla dengelenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “pH ve klor seviyelerini kontrol etmek, sağlıklı bir yüzme ortamı için şart” dedi.