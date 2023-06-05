Engelli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşlar Haziran ayı evde bakım maaşlarının ne zaman, hangi tarihlere yatırılacağını merak ediyor. Evde bakım maaşı illere göre ödeme tarihleri de değişiklik gösteriyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Haziran ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Vatandaşlar bulundukları ilde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

2023 HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım ödemeleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Evde bakım paraların her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.