Evde başka erkekle yakaladığı evli ablasını bıçakladı

Bursa İnegöl'de 24 yaşındaki Suriye uyruklu Ammar A. evde başka bir erkekle gördüğü 28 yaşındaki evli ablası Rahaf A.'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde gerçekleşti.

Suriye uyruklu Ammar A., birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı söylenenlere göre başka bir erkekle yakaladı. Öfkeden deliye dönen Ammar A. mutfaktan aldığı bıçakla ablasını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki erkek ise kaçarak kayıplara karıştı.

Ammar A. da olayın ardından evden kaçtı. Abla Rahaf A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi kardeş ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadının tedavisine başlanırken saldırgan kardeş hakkında soruşturma başlattı.