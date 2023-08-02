Evde botoks maskesi nasıl yapılmalı

Editör: Ali Öncü

EVDE YAPILABİLECEK DOĞAL MASKE

Yaş ilerlemesi ve dış faktörlerden sebep ciltte bozulmalar yaşanır. Ciltte yaşanan bu bozulmalar sarkma, gevşeme, renk bozukluğu, lekelenme gibi cilt sorunlarından oluşur. Güneş ışınlarına fazla maruz kalma, kadınların ileriki yaşlarda yaşanan menopoz, sigara, alkol, aşırı kullanımı bunlara etkendir. Mimik hareketlerini yaparken küçük kasların kasılmasıyla, dış faktörlerden yaşanan çizgi ve kırışıklıkları oluşturur. Bu sorunlardan sizde şikayetçiyseniz evde yapılabilecek doğal botoks maskesi tam size göre.

Yüz gerginleşme ve sıkılaştırma için genellikle estetisyenler tarafından yapılan botoks uygulamaları kişilerin tercihi oluyor. Fakat bazı kişiler bu işlemden tedirgin oluyor. Bu yüzden doğal yollarla çözüm arıyor. Son zamanlarda evde yapılan botoks maskesi herkesin yüzünü güldürüyor. Gevşeyen ve sarkan cildi, gerginleştirmede etkisi oluyor. Farklı sebeplerden botoks uygulaması yaptıramayan kişiler doğal botoks maskesini rahatlıkla kullanabilirler.

EVDE YAPILAN DOĞAL BOTOKS MASKESİNİN MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı bal

1 tutam tuz

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığı limon suyu

BOTOKS MASKESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle bütün bu malzemeleri bir kasenin içine koyun.

İyice karıştırın.

Elde edilen karışımı yüzünüze bir fırça yardımıyla sürüp 10 dakika bekleyin.

10 dakikanın ardından bir daha sürün ve 10 dakika daha bekleyin.

Son olarak bir daha sürün ve bir 10 dakika daha bekleyin.

Daha sonra yüzünüzü ılık bir suyla temizleyin.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra yüzünüze nemlendirici uygulayın.

Maskeden sonra cildinizdeki değişimi çok geçmeden fark edeceksiniz. Bu işlem sizi 10 yaş daha gençleştirecek! Evde yapılan doğal botoks maskesini çok sık kullanmamaya özen gösterin. Çok kullandığınız taktirde size zarardan başka hiçbir şey katmayacaktır.