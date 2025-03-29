Evde cansız bedenleri bulunmuştu! Oscarlı ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşinin cenazesi ortada kaldı

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, 26 Şubat'ta cansız bedenleri evlerinde bulunmuştu. 65 yaşındaki Arakawa'nın hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğünü ortaya çıkarken; ileri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın (95) ise bir hafta sonra öldüğü açıklanmıştı. Çiftin köpeklerinin ise açlık ve susuzluktan öldüğü ortaya çıkmıştı.

CENAZELERİNE ÇOCUKLARI SAHİP ÇIKMADI

Günlerdir magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü çiftin cenazeleri de adli tıpta sahipsiz kaldı. Çiftin 3 çocuğu da baba ve annelerinin cenazelerine sahip çıkmadı.

“BU KAYIPTAN DOLAYI PERİŞANIZ”

Öte yandan Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç yetişkin kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir ortak açıklama yapmıştı.

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MAHKEME DEVREYE GİREBİLİR

Gene Hackman'ın yasal olarak bağlayıcı bir cenaze veya yakılma talimatı bırakıp bırakmadığı belirsizliğini koruyor.

Çocukları, onu nasıl ve nerede defnedecekleri konusunda anlaşamazlarsa; mahkeme devreye girebilir.

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100'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Gene Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.

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Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.