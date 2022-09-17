17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü

Eskişehir'de bir evin içinde çıkan tartışmanın büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan 40 yaşındaki Murat Dal, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 01:30
Takip Et

Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü

Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
+
Aa
-

Olay, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyuva Sokak’taki evinde yaşayan Deniz Ö. (43) isimli kadın ile ikametine gelen Murat Dal (40) ve B.M.(18) arasında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilmeyen tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Murat D. aldığı silah ve bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki Murat Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgisi bulunan Deniz Ö.’nün de içlerinde bulunduğu toplam 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
1
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
2
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
3
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
4
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
6
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
7
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
﻿İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
﻿İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
﻿Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
﻿Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
﻿Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
﻿Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
﻿Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
﻿Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
﻿2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
﻿2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
﻿2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
﻿Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
﻿Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
﻿Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
﻿29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
﻿29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman
﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman
﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman
﻿Polisten uyuşturucu partisine baskın; 13 gözaltı
﻿Polisten uyuşturucu partisine baskın; 13 gözaltı
﻿Polisten uyuşturucu partisine baskın; 13 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.