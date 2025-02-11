Evde çıkan yangın 78 yaşındaki adamı hayattan kopardı

Kilis'te müstakil evde çıkan yangında Hüseyin Güler hayatını kaybetti.

Polat Paşa Mahallesi'nde Hüseyin Güler'in yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde, sabah saatlerde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. İçeriye giren ekipler, Hüseyin Güler'i hareketsiz halde buldu. İncelemede, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen Güler'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.