﻿Elazığ'da iki katlı evse yangın

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Nailbey Mahallesi Yenice Sokak’taki 2 katlı bir evde öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evlerde yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Evlerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.