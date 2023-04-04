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Elazığ'da iki katlı evse yangın

Elazığ’da 2 katlı evde çıkan, bitişikteki 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 18:38
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Evde çıkan yangın bitişikteki 2 eve daha sıçradı

Elazığ'da iki katlı evse yangın
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Nailbey Mahallesi Yenice Sokak’taki 2 katlı bir evde öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evlerde yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Evlerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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