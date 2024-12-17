Evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında 2 çocuk yaralanarak tedavi altına alındı.

Aktarılan bilgilere göre İstanbul Boğazı Mahallesi'nde Yıldıray B.'ye ait evde bulunan çocukları 17 yaşındaki R.E.B. ile 15 yaşındaki B.B. soba tutuşturmak isterken alevler yükseldi.

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Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Komşuların yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde kalan çocuklar ise vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.

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