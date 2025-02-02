Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Devrim Mahallesi Yurt Sokak'taki M.T.'ye ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın mahallelinin ve ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen aynı aileden 7'si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Evde çıkan yangından etkilendiler! Çoğunluğunun çocuk olduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı

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