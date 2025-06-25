Evde çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi.

Ev sahibinin bulunmadığı sırada daireden duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıktığı dairenin alt katında oturan 2 yatalak hasta ise kısa sürede tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada ev içerisinde de arama yapıldı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında yangının yaşandığı bölgede oturanlar meraklı gözlerle yaşanan anları izledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.