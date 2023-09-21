Evde deodorant nasıl yapılır

İşte 4 doğal deodorant tarifi...

Evde deodorant nasıl yapılır

Birçok zararı bulunan deodorantı zararsız hale getirmek imkansız. Ancak deodorantı zararsız hale getirme yolları var. İşt evde deodorant yapımı...

DOĞAL DEODORANT NASIL YAPILIR?

Deodorant bilindiği üzere içerisinde birçok kimyasal madde barındırıyor. Bu kimyasal maddelerden bazıları cildinize büyük zararlar verebiliyor. Sıkarken havada kalan kısmı da nefes alırken ciğerlerimize ulaşarak zamanla ciddi zararlar verebiliyor. Bunların yanı sıra deodorantın doğaya da çok büyük zararı var. Oysa hem sağlığınızı hem de doğayı bu denli tehdit eden deodorantı kendi evinizde doğal yollarla hazırlayabilirsiniz. Böylece sağlığınızla ve doğayla oynamadan güzelce kokabilirsiniz. İşte evinizde yapabileceğiniz deodorant tarifleri;

Doğal Deodorant Tarifi-1

Malzemeler

1 kaşık gül suyu

1 kaşık maden suyu

1 kaşık gliserin

2-3 damla karanfil yağı

2 damla yasemin yağı

Hazırlama

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

Doğal Deodorant Tarifi-2

Malzemeler

1/3 bardak mısır nişastası

1/3 bardak kabartma tozu

10 damla lavanta, okaliptüs veya çay çiçeği esansiyel yağı. Bunların hepsi antibakteriyeldir.

10 damla nane veya sandal ağacı esansiyel yağı. (Bu miktar kadınlar içindir, erkekler 20 damla ekleyebilir.)

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

İsteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı E vitamini yağı

Hazırlama

Bütün malzemeleri yoğun bir macun elde edene kadar bir kase içinde karıştırın. Boş bir krem kutusuna koyun ve günlük olarak kullanın. Aşırı kullanımı rahatsızlık verebilir.

Doğal Deodorant Tarifi-3

Malzemeler

2 kaşık gliserin

1.5 bardak witc hazel suyu

1-2 damla sedir yağı

1-2 damla lavanta yağı

Hazırlama

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

Doğal Deodorant Tarifi-4

Malzemeler

2 kaşık beyaz kil

2-3 damla gül yağı

1 çay kaşığı ıtır yağı

Hazırlama

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
İşte meslek meslek zamlı maaşlar Ekonomi
İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi Güncel
Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi
Amasya'da yangın çıktı: 20 arı kovanı kül oldu Güncel
Amasya'da yangın çıktı: 20 arı kovanı kül oldu
ABD'nin cari açığı iki yılın en düşüğüne geriledi Ekonomi
ABD'nin cari açığı iki yılın en düşüğüne geriledi
"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor Güncel
"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor
Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı Magazin
Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı
Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı Spor
Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı