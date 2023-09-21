Evde deodorant nasıl yapılır

Birçok zararı bulunan deodorantı zararsız hale getirmek imkansız. Ancak deodorantı zararsız hale getirme yolları var. İşt evde deodorant yapımı...

DOĞAL DEODORANT NASIL YAPILIR?

Deodorant bilindiği üzere içerisinde birçok kimyasal madde barındırıyor. Bu kimyasal maddelerden bazıları cildinize büyük zararlar verebiliyor. Sıkarken havada kalan kısmı da nefes alırken ciğerlerimize ulaşarak zamanla ciddi zararlar verebiliyor. Bunların yanı sıra deodorantın doğaya da çok büyük zararı var. Oysa hem sağlığınızı hem de doğayı bu denli tehdit eden deodorantı kendi evinizde doğal yollarla hazırlayabilirsiniz. Böylece sağlığınızla ve doğayla oynamadan güzelce kokabilirsiniz. İşte evinizde yapabileceğiniz deodorant tarifleri;

Doğal Deodorant Tarifi-1

Malzemeler

1 kaşık gül suyu

1 kaşık maden suyu

1 kaşık gliserin

2-3 damla karanfil yağı

2 damla yasemin yağı

Hazırlama

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

Doğal Deodorant Tarifi-2

Malzemeler

1/3 bardak mısır nişastası

1/3 bardak kabartma tozu

10 damla lavanta, okaliptüs veya çay çiçeği esansiyel yağı. Bunların hepsi antibakteriyeldir.

10 damla nane veya sandal ağacı esansiyel yağı. (Bu miktar kadınlar içindir, erkekler 20 damla ekleyebilir.)

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

İsteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı E vitamini yağı

Hazırlama

Bütün malzemeleri yoğun bir macun elde edene kadar bir kase içinde karıştırın. Boş bir krem kutusuna koyun ve günlük olarak kullanın. Aşırı kullanımı rahatsızlık verebilir.

Doğal Deodorant Tarifi-3

Malzemeler

2 kaşık gliserin

1.5 bardak witc hazel suyu

1-2 damla sedir yağı

1-2 damla lavanta yağı

Hazırlama

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

Doğal Deodorant Tarifi-4

Malzemeler

2 kaşık beyaz kil

2-3 damla gül yağı

1 çay kaşığı ıtır yağı

Hazırlama

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.