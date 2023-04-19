Evde diş macunu yapılabilir mi?

İnci gibi bembeyaz dişlere sahip olmak ister misiniz? İşte yanıtı…

Evde diş macunu yapılabilir mi?

Knoworthy isimli internet sitesinde yer alan habere göre, kendi diş macunuzu evde dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Birçok ünlü markanın ürettiği, sizin de mağazalardan veya eczanelerden aldığınız ve içinde birçok kimyasal bulunan diş macunu yerine evde doğal malzemelerle diş macununu hazırlamanız sağlığınız için daha yararlı.

Diş macununun içindeki bu toksik kimyasallar yapay tatlandırıcı, sorbitol, sodyum lauryl sülfat ve florürü kapsıyor. Bilim adamları bu maddelerden bazılarının kanserle ilişkili olduğunu ve zamanla bu maddelerin vücutta biriktiğini tespit ettiler. Evde kendi diş macununuzu yaparsanız tüm bu kimyasal maddelerden uzak durursunuz ve maddi olarak da kazanç sağlarsınız.

İŞTE EVDE DİŞ MACUNU YAPMANIN YÖNTEMİ

2/3 bardak karbonatı hazırlayın,

4 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin,

Yağ ya da esans formunda 1-2 çay kaşığı nane ya da sevdiğiniz diğer lezzetlerle diş macununuzu lezzetlendirin,

İhtiyacınız kadar su kullanın.

Tüm bunları karıştırın ve tadının ve kıvamının iyi olup olmadığını kontrol edin. Hazırladığınız bu diş macunu hoşuna giderse, hava sızdırmaz bir tüpe, kavanoza ya da plastik poşete koyup saklayabilirsiniz.

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