Evde doğal cilt maskesi nasıl yapılır? Pirinç ununun cildi faydaları neler?

Cilt problemlerinden evde doğal yollarla kurtulmak isteyenler çareyi pirinç unu maskesinde arıyor. Uzak Doğu kadınlarının güzellik sırrı olan pirinç unu maskesi nasıl yapılır, pirinç unu maskesi faydaları neler sizler için listeledik. İşte evde doğal maske nasıl yapılacağını dair ipuçları..

Bebek gibi bir cilde hızla ulaşmak için Koreli kadınların uyguladığı yoğun bakım yöntemini deneyebilirsiniz. 7 günlük pirinç maskesi kürü cildinizi aydınlatacak, canlandıracak ve cilt problemlerini hızla azaltacaktır.

Cildinizdeki pürüzleri yok etmek ve matlaşan cildinizin doğal bir ışıltıya sahip olmasını sağlamak için 7 günlük pirinç maskesi 1 haftada bebek gibi bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.

PİRİNÇ SUYU

Pirinç içeriğindeki özler sayesinde cilt pigmentlerini güçlendirerek cildin günden güne ışıldamasını ve aydınlanmasını sağlıyor. İçerisine ekleyeceğiniz bir kaç damla doğal yağ ile zenginleştirilmiş pirinç unu maskesi ile hızla daha güzel bir cilde kavuşabilirsiniz.

7 gün boyunca uygulayacağınız pirinç unu maskesi kısa zamanda bebek gibi bir cilde sahip olmanızı sağlayacak kadar güçlü.

PİRİNÇ UNU CİLDE FAYDALARI NELER?

-Cildi onarır. Pirinç, cildin doğal bariyerini korumada ve onarmada da etkilidir. Ayrıca onu kirliliğe ve serbest radikallere karşı korur.

-Yaşlanma belirtilerini hafifletir. Pirinç, antioksidanlar açısından son derece zengindir. Bu antioksidanlar, erken yaşlanmaya neden olan elastaz adı verilen zararlı bir bileşiğin etkisine karşı koyar.

-Fazla yağı emer. Pirinç unu yüz maskesi kullanmak gözeneklerinizi sıkılaştırır ve cildinizi tonlandırır. Böylece yağ seviyelerini dengeler ve mat bir etki verir.

-Cildi yatıştırır. Pirincin doğası gereği iltihap önleyici olduğu bilinir ve cilt üzerinde yatıştırıcı bir etki yaparak kaşıntı ve iltihaplanmayı giderir.

PİRİNÇ UNU MASKESİNİ UYGULAMADAN ÖNCE..

Bebek gibi bir cilt için pirinç unu maskesi tarifine geçmeden önce olmazsa olmaz günlük cilt bakımınızı iyileştirmeli ve mutlaka düzenli uygulamalısınız. Bunun için öncelikle şu ipuçlarını kontrol edin;

Bebek gibi bir cilt için asla cilt temizliğini ihmal etmelisiniz. Derinlemesine ve doğru temizlik gözeneklerin küçülerek cildinizin daha bebeksi görünmesine katkı sağlar.

Cilt tipinize uygun temizleyici ve nemlendirici seçemediğiniz sürece cildinize doğru bir bakım sağlamış olmazsınız. Ürünlerinizin cilt tipinize uygun olduğundan emin olun.

Unutmayın, başkalarının kullandığı ürünler size iyi gelmeyebilir.

Yüzünüzü yıkadıktan sonra, nemlendiriciye geçmeden önce tonik kullanmayı ihmal etmeyin. Tonik hem makyaj kalıntılarının temizlenmesini sağlıyor hem de gözeneklerin sıkılaşmasına imkan veriyor

Cildiniz için en önemli şey, nemdir. Bunun için cildinizi sık sık nemlendirmeli ve bol bol su tüketmelisiniz.

Haftada bir defa peeling yapmak, cildin ölü deri hücrelerinden arınmasını sağlıyor. Aşırı peeling yaparak cildinizin sebum dengesini bozar.

Bebek gibi bir cilt sırlarından en önemlisi olarak sayılabilecek en doğal yöntemlerden bir diğeri ise sağlıklı beslenmektir. Bol bol sebze tüketerek cildiniz için yeterli antioksidan alın.

Tüm bunlarla birlikte cilt bakımının en önemli konularından biri de yoğun bakım maskeleridir. Cildinizi yoğun bakıma alarak bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz.