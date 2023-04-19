Evde doğal deodorant yapılır mı?

Deodorantlar dünyanın dengesini bozuyor, peki evde kendimiz doğal deodorant yapabilir miyiz? İşte birkaç tarif…

Evde doğal deodorant yapılır mı?

Deodorantlar elbette kimyasal içerikli ve o kimyasallar cildi zedeler ve hatta hastalıklara yol açabilir. Fakat evde yapacağınız bir tarifle mis gibi kokmak elinizde. İşte o tarifler:

TARİF 1

1-2 damla sedir yağı
1-2 damla lavanta yağı
2 kaşık gliserin
1.5 bardak witc hazel suyu

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

TARİF 2

Malzemeler

1 çay kaşığı ıtır yağı
2 kaşık beyaz kil
2-3 damla gül yağı

TARİF 3

Malzemeler
1/3 bardak mısır nişastası
1/3 bardak kabartma tozu
10 damla lavanta, okaliptüs veya çay çiçeği esansiyel yağı. Bunların hepsi antibakteriyeldir.
3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
İsteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı E vitamini yağı
10 damla nane veya sandal ağacı esansiyel yağı.

Bütün malzemeleri yoğun bir macun elde edene kadar bir kase içinde karıştırın. Boş bir krem kutusuna koyun ve günlük olarak kullanın.

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