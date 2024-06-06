Evde doğal deodorant yapma yöntemleri

Evde doğal deodorant yapımı, kimyasal içermeyen ve çevre dostu alternatifler arayanlar için popüler bir seçenek olduğu biliniyor.

İşte uzmanların önerileri ve bilimsel araştırmalarla desteklenen bazı doğal deodorant tarifleri:

1. Narenciyeli Doğal Deodorant:

Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, narenciye kabuklarının anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğunu ve taze bir koku sağladığını belirtti.

Tarif için 3 limon ve 3 portakal kabuğunu rendeleyip suda kaynatın, suyu süzün ve soğuyana kadar bekleyin.

Daha sonra 1 bardak deniz tuzu ve 3 yemek kaşığı kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın.

2. Lavanta Suyu ve Sirkeli Deodorant:

Lavanta ve sirke, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri taşırlar. Sterilize bir kaba 1 bardak su, yarım su bardağı elma sirkesi ve 15 damla lavanta esansı yağını koyun ve iyice karıştırın. 1 tane lavanta sapını yıkayıp karışıma ekleyin ve 10 saat bekletin.

3. Çay Ağacı ve Lavanta Yağlı Deodorant:

100 gr karbonat, 100 gr mısır nişastası ve 4 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Kremsi bir yapı elde edince içine 1 tane E vitamini kapsülü ve 10'ar damla çay ağacı yağı ile lavanta yağını ilave edin.

4. Gül Kokulu Doğal Deodorant:

180 ml alkolün yarısını ayırın ve içine 4 tatlı kaşığı lavanta yağı ile 25 gram karanfil yağını ekleyin. Alkolün kalanını ve 30 gram gül suyunu karışıma katın ve cam bir kavanoza koyun.

5. Katı Vanilyalı Doğal Deodorant:

20 gram balmumunu, 40 gram tatlı badem yağını ve 25 gram shea yağını eritin. Ocaktan alın ve içine 20 gram çinko oksit, 4 adet E vitamini kapsülü ve 3 damla vanilya özünü katın ve karıştırın.

Bu tarifler, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve kimyasal içermeyen doğal deodorant seçenekleri.

Ancak, herhangi bir tarifi denemeden önce cildinizde küçük bir alanda test etmeyi unutmayın.

Eğer cilt sorunlarınız varsa veya hamileyseniz, bir doktora danışın. Kendi deodorantınızı yapmak, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir seçenek ve bu tarifler, cildinizi korurken doğal ve etkili bir şekilde ter kokusunu önlemenize yardımcı olacak.