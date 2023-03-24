Makyaj yaparken en çok kullanılan ürünlerden biri de dudak parlatıcısı. Dudakların daha dolgun ve çekici görünmesini sağlayan dudak parlatıcısınız isterseniz evinizde yapabilirsiniz. Peki, evde dudak parlatıcısı yapılır mı? Dudak parlatıcısı nasıl yapılır?

EVDE DUDAK PARLATICISI NASIL YAPILIR?

Piyasada bulunan pek çok dudak parlatıcıları içerisinde kimyasal barındırmaktadır. Kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmak için dudak parlatıcınızı evde yapabilirsiniz.

AHUDUDU VE NAR İÇERİKLİ DUDAK PARLATICISI

10 adet ahududu, 3 adet böğürtlen, 2 adet çilek, Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı kullanarak evde dudak parlatıcı yapabilirsiniz.

-Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde tahta kaşık kullanarak ezin.

-Ezdiğiniz bu malzemeleri 20 saniye kadar mikrodalgada ısıtın.

-Daha sonra tekrar karıştırın ve ezin.

-Karıştırdıktan sonra içerisinde zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ekleyin.

-Tekrardan mikrodalganın içerisinde 20 daniye boyunca ısıtın.

-Soğuduktan sonra dudaklarınıza sürebilirsiniz.

VAZELİN İÇERİKLİ DUDAK PARLATICISI

-İhtiyacınız kadar olan vazelini küçük bir kabın içerisinde koyun.

-Her zaman kullandığınız bir ruju kesin ve az miktarda vazelin olan kaba koyun.

-Dilerseniz içerisinde aloe vera jeli de ekleyebilirsiniz.

-Mikrodalga fırında bu karışımı ısıtın. Eridiğini görünce karışımı çıkarın.

-Daha sonra güzelce karıştırın.

-Oda sıcaklığında soğumasını bekleyin ve dudaklarınıza uygulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İÇERİKLİ DUDAK PARLATICISI

Hindistan cevizi yağı doğal cilt bakımında çok sık kullanır. Bu yağı kullanarak dudak parlatıcısı da yapabilirsiniz.

- 2 yemek kaşığı rendelenmiş balmumunu 8 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.

- 4-5 dakika karıştırarak pişirin.

-Oda sıcaklığında 1 saat bekletin.

-Küçük bir kaba koyarak buzdolabında saklayın.

-Dilediğiniz zaman dudaklarınıza uygulayın.

NANE YAĞI İÇERİKLİ DUDAK PARLATICISI

Doğal dudak dolgunlaştırmak denildiğinde akla ilk olarak nane yağı geliyor. Nane yağı cilt bakımında en çok kullanılan doğal yağlarda biri. Doğal olarak nane yağı dudak dolgunlaştırmak içinde kullanılabilir.

Nane yağı dudakta yanma hissine sebep olabilir. Yanma hissiyle birlikte dudaklarda dolgunlaşma meydana gelir. Doğal yoldan dudaklarınızı dolgunlaştırmak istiyorsanız nane yağına mutlaka şans vermelisiniz. Her gün çok az miktarda dudağınıza süreceğiniz nane yağı dolgun dudaklara sahip olmanızı sağlar.