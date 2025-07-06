"Evde iş imkanı" paylaşımı ile dolandırıcılığa dikkat

Kaynak: İHA
"Evde iş imkanı" paylaşımı ile dolandırıcılığa dikkat

Bartın Emniyet Müdürlüğü, evden paketleme işi yapmak isteyen vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, resmi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "evden iş imkanı, evde paketleme" gibi paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Yapılan paylaşımda, güvenilir olmayan internet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla insanların mağdur edildiği belirtilerek, "Evde çalışarak para kazanmak ister misiniz?", "Günde 2 saat çalış, 3 bin TL kazan", "Evde ek iş, paketleme işi", "Evden para kazan" gibi ifadelere dikkat edilmesi istendi.

2-009.jpg

İş başvurularında para gönderilmemesi veya IBAN gibi bilgilerin paylaşılmaması gerektiği hatırlatılan paylaşımda, benzeri durumlarda vatandaşların bunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Son Haberler
Arsenal'e İspanyol orta saha
Arsenal'e İspanyol orta saha
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu... İçimiz yanıyor
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu... İçimiz yanıyor
Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Taylor Fritz Wimbledon'da çeyrek finalde
Taylor Fritz Wimbledon'da çeyrek finalde
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"