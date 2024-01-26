Evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Karın kası yapmak, birçok insanın hayalidir. Karın kası, hem sağlıklı bir vücut duruşu hem de çekici bir görünüm sağlar. Karın kası yapmak için illa spor salonuna gitmenize gerek yok. Evde de kendi başınıza karın kası yapabileceğiniz yöntemler vardır. Bu yöntemler, internette sıkça karşılaştığınız formüllerden daha etkilidir. Çünkü bu yöntemler, karın kaslarınızın farklı bölgelerini çalıştırır ve düzenli olarak yapıldığında sonuç verir.

Peki, evde karın kası yapmak için hangi hareketleri yapmalısınız? İşte size birkaç öneri:

- Sit-up: Bu hareket, karın kaslarınızı güçlendirmenin en eski ve en bilinen yoludur. Bu hareketi yapmak için sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi kırın. Ellerinizi başınızın arkasına veya göğsünüzün üzerine koyun. Karnınızı içeri çekerek gövdenizi yukarı doğru kaldırın ve sonra yavaşça indirin. Bu hareketi 3 set halinde 15-20 kez yapın.

- Crunches: Bu hareket, sit-up'a benzer ancak daha küçük bir hareket mesafesi vardır. Bu hareketi yapmak için sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi kırın. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Karnınızı içeri çekerek gövdenizi yukarı doğru kaldırın ama omuzlarınızı yerden tamamen ayırmayın. Bu hareketi 3 set halinde 15-20 kez yapın.

- Plank: Bu hareket, sadece karın kaslarınızı değil, aynı zamanda sırt, kol ve bacak kaslarınızı da çalıştırır. Bu hareketi yapmak için yüzüstü yere uzanın ve dirseklerinizi 90 derece açıyla bükün. Ellerinizi omuzlarınızın hizasına koyun. Ayak parmaklarınızı yere bastırarak vücudunuzu düz bir çizgi halinde tutun. Karnınızı ve kalçanızı gergin tutun ve bu pozisyonda 30-60 saniye kalın. Bu hareketi 3 kez yapın.

- Leg raises: Bu hareket, alt karın kaslarınızı hedefler. Bu hareketi yapmak için sırtüstü yere uzanın ve bacaklarınızı düz uzatın. Ellerinizi yanlarınıza veya kalçanızın altına koyun. Bacaklarınızı yere dik olacak şekilde havaya kaldırın ve sonra yere değmeden indirin. Bu hareketi 3 set halinde 15-20 kez yapın.

- Bicycle crunches: Bu hareket, karın kaslarınızın yanı sıra yan karın kaslarınızı da çalıştırır. Bu hareketi yapmak için sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi kırın. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Karnınızı içeri çekerek gövdenizi yukarı doğru kaldırın ve sağ dizinizi sol dirseğinize, sol dizinizi sağ dirseğinize dokunduracak şekilde bacaklarınızı bisiklet sürer gibi hareket ettirin. Bu hareketi 3 set halinde 15-20 kez yapın.

Bu hareketleri haftada 3-4 kez yaparsanız, evde karın kası yapabilirsiniz. Fakat bunun için sadece egzersiz yapmak yetmez. Ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenmeniz de çok önemlidir. Karın kaslarınızın belirgin olması için vücut yağ oranınızı azaltmanız gerekir. Bu yüzden, şeker, yağ, un ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Meyve, sebze, tam tahıl, yağsız protein ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme planı uygulayın. Bol su için ve alkol tüketimini sınırlayın. Böylece hem sağlığınızı hem de görünümünüzü geliştirebilirsiniz.