Gün içerisinde sağlıklı beslenmek isteyenler kurutulmuş meyve ve sebzeyi sık tercih ediyor. Hazır kurutulmuş meyve almak yerine evinizde sizde meyve ve sebzelerinizi kurutabilirsiniz. İşte meyve ve sebze nasıl kurutulur sizler için derledik. Peki, evde meyve ve sebze nasıl kurutulur? Hangi meyve ve sebzeler kurutulabilir?

Kurutma işleminde sebze ve meyvelerin şeker oranı yükselir ve dayanırlıkları artar.

Kurutulacak meyve ve sebzeler içerisinde çöp ve ot olmamalı. Özellikle güneşli günlerde meyve ev sebzeler daha hızlı kurur.

MEYVE VE SEBZE NASIL KURUTULUR?

Kurutmaya en uygun meyveler elma, armut, vişne, kayısı, üzüm, dut, incir; sebzeler ise biber, fasulye, patlıcan, bamyadır. Nane, kekik ve biberiye ise kurutulacak en uygun yeşilliklerdir.

Meyve ve sebzeleri açık havada, fırında ya da kurutma dolaplarında kurutabilirsiniz. Açık havada yapılan kurutma yöntemi güneşte ve gölgede olarak ikiye ayrılır.

Güneşte kurutmak için güneye bakan çatı, balkon ya da damları kullanmalısınız. Gölgede kurutmak istiyorsanız, sebze ve meyveler güneş görmeyen, hava akımı olan, mutfaktan uzak ve yağmur almayacak bir yer hazırlayın evinizde.

Kurutmak istediğiniz meyvelerin ve sebzeleri ilk önce kurutma işlemine hazırlamanız gerekir. İçinde yaprak, çöp, sap ve taş olmamasına dikkat etmelisiniz.

Kurutacağınız sebze ve meyveleri bütün ve dilimlenmiş olarak ayrı ayrı kurutmanız gerekir.

Eğer açık havada kurutma işlemi yapmak istiyorsanız, doğrudan yerle ya da toprakla temas ettirmeyin.

Açık havada kuruttuktan sonra meyve ve sebzeleri düşük ısılı fırında da ısıtın. Bu yöntem meyve ve sebzelerin daha dayanıklı olmalarını sağlar.

Eğer yaşadığınız yerin iklimi nemliyse küflenme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kurutma işlemini fırında gerçekleştirebilirsiniz. Fırında kurutma işlemi için yaklaşık 15 dakika yeterli olacaktır. Fırının ısısını ise 75 - 100 dereceye ayarlamanız yeterli.

Kurutma işleminin uzunluğu besin değerinin düşmesine neden olacağından, kurutma işlemini için en sıcak günü seçmeniz daha yararlı olacaktır.

Kuruttuğunuz yiyecekleri cam veya ağzını sıkıca kapatabileceğiniz kilitli torbaların içerisinde saklayarak muhafaza edebilirsiniz.