Evde mutlak bulunması gereken besinler hangileri?

Hastalıklara şifanın doğal ürünlerde aranmaya başladığı günümüzde bağışıklık sistemimizi güçlendirip hasta olmamak elimizde. İşte evlerimizde kesinlikle bulunması gereken o besinler…

KAYNAK: Haber Merkezi
Evde mutlak bulunması gereken besinler hangileri?

EFSANE LEZZET; KEÇİBOYNUZU:
Keçiboynuzunun, Demir eksikliğini hızlı bir şekilde tedavi etmesinin yanında birçok sağlık sorunuyla da baş ettiği bir gerçek...Antioksidan özellikler gösterdiğinden hem cildi hem de organlarımızı temizliyor, daha ışıl ışıl ve sağlıklı bir bünyeye sahip olmamıza yardımcı oluyor.

EN KUDRETLİ NAR, KUDRET NARI:
Kudret narı adından da anlaşılacağı üzere oldukça faydalı bir besin kaynağı. Bir çok hastalığa şifa olarak kullanılan kudret narının özellikle meme kanseri, gırtlak ve bağırsak kanserini engellediği belirtiliyor. Kudret nar nasıl kullanılır? Kudret narı, genel olarak zeytinyağı ya da bal ile bir araya getirilerek kavanozlara konuluyor ve bu karışımdan günde 1 yemek kaşığı kadar tüketiliyor. Aynı zamanda kabukları taze olarak da tüketilebiliyor.

EN AZ BİLDİĞİMİZ ALIÇ MEYVESİ:
Şimdiye kadar saymış olduğumuz besinlerin faydalarını belki de az çok biliyordunuz. Ancak alıcın sağlık açısından faydaları henüz pek fazla bilinmiyor. Alıç meyvesi en doğal idrar söktürücü bir besindir. Aynı zamanda alıç, sindirim sistemine destek olarak gaz sancısı ve mide ağrısı ve hazımsızlık gibi sorunların elinden geldiğince hızlı bir şekilde geçmesini sağlıyor.

ZENCEFİLİN TAZESİ DE TOZU DA ŞİFA DEPOSU
Eski çağlarda tıpta ilaç olarak kullanılan zencefil günümüzde tüm dünya tarafından faydaları bilinen ve oldukça şifalı bir besin. Tıpkı bitki çayları gibi zencefilin tozu da tazesi de yaz kış evinizde bulundurmanız gereken besinler arasında yer almalıdır.

ÇÖREK OTU:
Çörek otu, antioksidan özelliği göstermesi sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor, olası birçok hastalığın önüne geçiyor. Çörek otu antioksidan özelliği ile en çok da karaciğer ve böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırdığından bu organlarımızın kanı temizlemek için fazla mesai yapmasının önüne geçmiş oluyor.

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