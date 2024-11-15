Evde tabancayla vurulmuş bulunan 2 genç kızın olayında şok gelişme

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y.’nin (15) evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili acı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'nin ortaokuldan bu yana yakın arkadaş oldukları ve lise eğitimlerine devam ettikleri belirtildi.

Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre, Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcaladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E., evde hayatını kaybetti. Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen ve şoka giren Kübra Rabia Y., daha sonra da kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'olayın kasten mi? yoksa taksirle mi?' gerçekleştiğine ilişkin başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Tekirdağ'da feci olay! Tabancayla vurulan 2 kız çocuğu evde ölü bulundu

NE OLMUŞTU?

Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında 2 kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.