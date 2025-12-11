Olay, Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan H.K.'nın eşi Ü.K., iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. 3 çocuk annesi Ü.K., öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine bildirdi.

Eve gelen H.K., nabzı atmayan hareketsiz halde yerde bulduğu eşine kalp masajı yaparak sağlık ekiplerini aradı. Hemen adrese giden ekipler Ü.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUZ RUHU İLE ÇAMAŞIR SUYUNU KARIŞTIRMIŞ

Ü.K.'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ü.K.'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan uzmanlar temizlik görevlisi ve ev hanımlarını çamaşır suyundaki sodyum hipoklorit ve tuz ruhundaki hidroklorik asidin birleşince klor gazının ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade ederek, iki maddenin karışmasının nefes darlığı, astım benzeri hışıltılı solunum, gözlerde yanma bulgularıyla ortaya çıkan solunumsal zehirlenmeye yol açtığını belirterek sık sık uyarıda bulunuyor.