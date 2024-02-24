Evde yangın çıktı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Sarıkaya köyünde Ramazan A'ya ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Yangın esnasında evde olan 14 yaşındaki Ş.A. ile ablası, kendi çabalarıyla evden dışarı çıkmayı başardı. Vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan Ş.A, sağlık personelleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürülen yangında, ev kullanılamayacak duruma geldi.