Evde yangın çıktı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: AA
Evde yangın çıktı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Sarıkaya köyünde Ramazan A'ya ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yangın esnasında evde olan 14 yaşındaki Ş.A. ile ablası, kendi çabalarıyla evden dışarı çıkmayı başardı. Vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan Ş.A, sağlık personelleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürülen yangında, ev kullanılamayacak duruma geldi.

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