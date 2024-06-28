Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar

Damal ilçesinin Seyitveren köyünde yaşayan Gülfidan Atmaca, annesinin yöresel giysilerinden esinlenerek yaklaşık 50 yıl önce bebek yapmaya başladı. Atmaca'nın yaptığı bebeklerden biri, İstanbul'da düzenlenen bir sergiden sonra 1986 yılında Japonya'da bir yarışmaya gönderildi ve 'Yöresel Folklorik Bebekler' kategorisinde birinci oldu. Bu başarıdan sonra Damal bebeklerin üretimi, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Ardahan ve Damal ilçesinde teşvik edildi. Ardahan Valiliği, 2018 yılında Damal Bebek Evi'ni inşa etti.