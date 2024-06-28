Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan aile sosyal destek kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde Damal bebeği yapmayı öğreniyor ve ürettikleri bebekleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Damal bebekler, 800 ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Damal ilçesinin Seyitveren köyünde yaşayan Gülfidan Atmaca, annesinin yöresel giysilerinden esinlenerek yaklaşık 50 yıl önce bebek yapmaya başladı. Atmaca'nın yaptığı bebeklerden biri, İstanbul'da düzenlenen bir sergiden sonra 1986 yılında Japonya'da bir yarışmaya gönderildi ve 'Yöresel Folklorik Bebekler' kategorisinde birinci oldu. Bu başarıdan sonra Damal bebeklerin üretimi, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Ardahan ve Damal ilçesinde teşvik edildi. Ardahan Valiliği, 2018 yılında Damal Bebek Evi'ni inşa etti.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslar sayesinde Damal bebek üretimi arttırılırken, bölge kadınlarına da eğitim verildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar, bebek yapmayı öğrenirken aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.
Damal ilçesi ve köylerindeki Türkmen kadınlarının giyim tarzını yansıtan ve çok sayıda parçadan oluşan Damal bebeklerin üretimi zaman alıyor.
Üç etek, önlük, gömlek, şalvar, yelek, cepken, göğüslük, tor, fes ve kolçak gibi parçalardan oluşan bebeklerin kıyafetleri, giyen kişinin yaşına, sosyal durumuna ve ekonomik gücüne göre farklılık gösteriyor.
El emeği göz nuru olan bu bebeklerin fiyatları, boyutlarına göre 800 ile 20 bin lira arasında değişiyor ve hediyelik eşya dükkanlarında satışa sunuluyorlar.
Usta öğretici Melek Hocaoğlu, Damal bebeğin bir kültür hazinesi olduğunu ve Ardahan'ın Damal ilçesindeki Orta Asya kökenli Oğuz Türklerinin Türkmen kıyafetlerini yansıttığını belirtti.
Hocaoğlu, gelecek nesillere bu kıyafetleri aktarmayı amaçladıklarını, çünkü bu bebeklerin nakışı, boncuğu ve çorabıyla tam bir kültür hazinesi olduğunu ifade etti.
Ayda yaklaşık 20 adet ürettiklerini ve üretim bilgisine sahip kişi sayısı arttıkça daha fazla üretim yapabileceklerini söyledi.
Şu anda mevcut orta boy bebeklerin 800 liradan başladığını ve boyutlarına göre 20 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtti.
Hocaoğlu, kursiyerlerin evlerinde üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.
Kursiyerler de, açılan kurslar sayesinde bebek yapmayı öğrendiklerini ve ürettikleri bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiriyorlar.