Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar

Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar
Düzenleme: Kaynak: DHA

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan Gülfidan Atmaca tarafından yaklaşık 50 yıl önce başlatılan Damal bebek yapımı, bölge kadınları için gelir kaynağı haline geldi.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 1

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan aile sosyal destek kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde Damal bebeği yapmayı öğreniyor ve ürettikleri bebekleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Damal bebekler, 800 ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 2

Damal ilçesinin Seyitveren köyünde yaşayan Gülfidan Atmaca, annesinin yöresel giysilerinden esinlenerek yaklaşık 50 yıl önce bebek yapmaya başladı. Atmaca'nın yaptığı bebeklerden biri, İstanbul'da düzenlenen bir sergiden sonra 1986 yılında Japonya'da bir yarışmaya gönderildi ve 'Yöresel Folklorik Bebekler' kategorisinde birinci oldu. Bu başarıdan sonra Damal bebeklerin üretimi, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Ardahan ve Damal ilçesinde teşvik edildi. Ardahan Valiliği, 2018 yılında Damal Bebek Evi'ni inşa etti.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 3

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslar sayesinde Damal bebek üretimi arttırılırken, bölge kadınlarına da eğitim verildi.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 4

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar, bebek yapmayı öğrenirken aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 5

Damal ilçesi ve köylerindeki Türkmen kadınlarının giyim tarzını yansıtan ve çok sayıda parçadan oluşan Damal bebeklerin üretimi zaman alıyor.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 6

Üç etek, önlük, gömlek, şalvar, yelek, cepken, göğüslük, tor, fes ve kolçak gibi parçalardan oluşan bebeklerin kıyafetleri, giyen kişinin yaşına, sosyal durumuna ve ekonomik gücüne göre farklılık gösteriyor.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 7

El emeği göz nuru olan bu bebeklerin fiyatları, boyutlarına göre 800 ile 20 bin lira arasında değişiyor ve hediyelik eşya dükkanlarında satışa sunuluyorlar.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 8

Usta öğretici Melek Hocaoğlu, Damal bebeğin bir kültür hazinesi olduğunu ve Ardahan'ın Damal ilçesindeki Orta Asya kökenli Oğuz Türklerinin Türkmen kıyafetlerini yansıttığını belirtti.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 9

Hocaoğlu, gelecek nesillere bu kıyafetleri aktarmayı amaçladıklarını, çünkü bu bebeklerin nakışı, boncuğu ve çorabıyla tam bir kültür hazinesi olduğunu ifade etti.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 10

Ayda yaklaşık 20 adet ürettiklerini ve üretim bilgisine sahip kişi sayısı arttıkça daha fazla üretim yapabileceklerini söyledi.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 11

Şu anda mevcut orta boy bebeklerin 800 liradan başladığını ve boyutlarına göre 20 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtti.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 12

Hocaoğlu, kursiyerlerin evlerinde üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

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Evde yaptıkları ekmek tekneleri oldu. Japonya’dan birincilik bile geldi. Tanesini 20 bin TL’ye satıyorlar 13

Kursiyerler de, açılan kurslar sayesinde bebek yapmayı öğrendiklerini ve ürettikleri bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiriyorlar.

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