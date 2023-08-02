Evde yüksek tansiyon nasıl düşürülür

Editör: Beyza Damgacıoğlu

TUZSUZ BESLENME

Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken ilk madde tuzu hayatından çıkarmak olacaktır.

Tuz, vücutta şişkinliğe neden olan ve damarlardaki basıncı yükselten bir maddedir.

Yemeklerde kullanılan salçaların içindeki tuz zaten yemekler için yeterlidir.

İlave olarak eklenen tuz neredeyse tüm insanları rahatsız edebileceği gibi tansiyon hastalarını da bir süre rahatsız edecektir.

Tuzsuz beslenmeye alıştıklarında kendilerini daha iyi hissedeceklerdir.

SAĞLIKLI BESLENME PROGRAMI

Gün içinde almanız gereken lif, potasyum ve mineraller öğünlerinize dağıtılmalıdır.

Böylece damarlarınızda oluşacak yüksek basıncı önlemiş olursunuz. Sağlıklı yağlar ile hazırlanmış sebze yemekleri de iyi bir seçim olabilir.

İşlenmiş gıdalarda yüksek oranda tuz bulunduğu için bu gıdalardan uzak durulması gereklidir.

Yüksek tansiyona ne iyi gelir sorusunu kökten çözüme ulaştıran cevabı az ve ölçülü yemekte saklıdır.

Kaya Tuzu

Rafine tuzların yasaklandığı yüksek tansiyon hastalarının, kaya tuzu kullanmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtilir.

84 mineral içeren kaya tuzunun vücut hücrelerinin çalışmasında etkili olduğunu biliniyor.

Soğan ve Soğan Suyu

Soğanda antioksidan maddeler bulunur.

Bu maddeler sayesinde vücudunuza zarar veren zararlı maddeler dışarı atılır.

Tansiyon yükselmesi anında orta boy soğan yenilmesi veya soğan suyunun içilmesi, tansiyonu dengeleyecektir.

Yüksek tansiyonu düşürmek için soğan şifa listenizde bulunabilir.

Keklik Otu

Keklik otu ile hazırlayacağınız bitki çayı, yüksek tansiyonunuzu düşürmek için iyi bir fikir olabilir.

Kalp atış hızınızı ve tansiyon değerinizi dengeler. Aynı zamanda damar genişletici bir etkiye sahip olduğundan, tansiyon hastaları için tavsiye edilmektedir.

Kırkkilit Otu

Yüksek tansiyon hastalarının şikayet ettiği bir diğer durum ödem sorunudur.

Ulak otu ile bitki çayı hazırladığınızda hem kan basıncınızı düzenleyeceksiniz hem de vücudunuzda biriken ödemi kolayca yok edeceksiniz.

Ayran

Yüksek tansiyona ne iyi gelir ayran içilebilir mi sorusu aklınıza takılmış olabilir.

Yaygın bir yöntem olarak bilindiği üzere tansiyon düştüğü zaman tuzlu ayran içilmesi önerilir.

Tansiyon çıktığında ise tuzsuz ayran içmek iyi bir seçenek olabilir.

Ayran içimi kolay olduğu için önerilir, tercihe göre yoğurt da yenebilir.

Sinameki

Yüksek tansiyona ne iyi gelir Aidin Salih önerileri nelerdir diyorsanız öncelikle sağlıklı, dengeli ve aşırıya kaçılmayan beslenme tipine geçmeniz gerekir.

Dr. Aidin Salih tansiyonu dengelemek için akşam yemeklerinde sonra sinameki çayı içilmesini önermektedir.

Ceviz

Yüksek tansiyona ceviz iyi gelir mi sorusunun cevabı evettir.

Özellikle sabahları tansiyon yükselmesinin önüne geçmek için 4-5 adet ceviz tüketebilirsiniz.

Ceviz içeriğimde magnezyum sayesinde hipertansiyon sorununun çözümünü destekler.

Kekik

Doğal yöntemle tansiyon düşürme yollarını araştırıyorsanız kekik, kekik çayı ya da kekik suyu tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Kekik suyu tadı biraz acı olduğu için sulandırarak içebilirsiniz. Kekik suyu mide sorunlarını da yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Limon

Limon antioksidan besinler arasında hemen hemen her yerde kullanılan bir yiyecektir.

Salatalarda, yemeklerde ve içeceklerde lezzetin sırrı olarak karşınıza çıkabilir. C vitamini özelliği ile şifalı olmaya devam eden limon, yüksek kan basıncını önler.

Tansiyon hastalarının gün içinde limonlu su veya içecekler tüketmesi, sağlık açısından etkili olacaktır.

Yüksek tansiyona ne iyi gelir ne düşürür diyorsanız evde pratik çözüm arıyorsanız limonlu suyu deneyebilirsiniz.

Muz

Bir adet muzda ortalama 270 mg potasyum bulunmaktadır.

Potasyum sayesinde kan basıncı dengelenmektedir.

Özellikle de yüksek tansiyon hastalarının gün içinde 1 adet muz tüketmesi, rahatsızlığın etkisini azaltmak için iyi bir adım olacaktır.

Yüksek tansiyon baş ağrısına ne iyi gelir diyorsanız da muzdan faydalanabilirsiniz.

Nane

Taze naneleri isterseniz salata içinde tüketin isterseniz bir bardak sıcak su ile çayını hazırlayın.

Her şekilde vücuttaki toksinleri atarak, damarlarınızı rahatlatacaktır.

Aynı zamanda yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını ideal dengeye getirmede de etkili olacaktır.

Gün içinde nane tüketen hipertansiyon hastalarının, bir süre sonra kendilerini daha iyi hissettikleri ifade edilir.

Nar

Kan dolaşımını rahatlatan, antioksidan etki gösteren nar pek çok derde derman olduğu gibi yüksek tansiyon hastalarının da yüzünü güldürecek.

Tansiyon yükselmesi durumlarında bir bardak nar suyu, tansiyonunuzu olması gereken değere getirecektir.

Tansiyon yüksekliğine iyi gelen şeyler arasında narı tavsiye eden kişiler arasında Ender Saraç da vardır.

Sarımsak

“Yüksek tansiyona ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu önerileri nelerdir?” dediğinizde aklınıza sarımsak gelecektir.

Sarımsak doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. İçeriğinde allicin adında bir madde bulunur.

Bu madde ile tansiyon yüksekliği durumunda kan basıncınız dengelenir.

İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen sarımsak kürü ile pek çok tansiyon hastası, sağlığına kavuşmuştur.

Sarımsak, limon, maydanoz ve su ile hazırladığınız karışımı gün içinde bir süre tükettiğinizde, yüksek tansiyon şikayetleriniz mazide kalacaktır.

GEBELİK DÖNEMİ YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?

Gebelik döneminde yüksek tansiyon her anneyi endişelendiren bir durumdur.

Genetik faktörlerin dışında bu rahatsızlığı yok etmek için tek çözüm annenin huzurlu ve mutlu kalmasıdır. Heyecanlı ve stresli ortamlardan anneler kendilerini uzak tutmalıdır.

Bu süreçte anne adaylarının bolca sebze tüketmesi gereklidir. Sebzelerde bulunan antioksidan özellikten faydalanmalılar.

Taze meyve suyu içerek, tansiyonlarını dengeleyebilirler.

Bu süreç epey yorucu olacağı için yemeklerine tuz ilave etmeleri de tehlikeli olabilir.

Vücutta daha fazla ödem oluşumu, tansiyonu daha da yükselteceği gibi anne adayını da yoracak ve rahatsız edecektir. Aynı zamanda vücutlarını susuz bırakmaktan da uzak durmalılardır.

Gebelik dönemi hassas bir süreçtir. En iyi çözüm doktora başvurmaktır.