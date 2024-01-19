Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir?

Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Önceden yapılan planların her zaman istendiği gibi gitmez.

Herhangi bir konu hakkında önceden yapmış olduğumuz tasarılar belli şartlar ve durumlar sonrası değişikliğe uğrar.

Planlı iş yapılmaya çalışıldığında karşılaşılan şeyler sonrasında fikir değişikliği yapılıp farklı planlara yönelinebilir.

'Evdeki hesap çarşıya uymaz' ile anlatılmak istenen şey evde 'alınması gerekenler listesi' çıkarılır ancak bu liste çarşıya gidildiğinde uygun fiyatlı şeylerle karşılaşmak, indirimden faydalanmak, listede olmayan bir ürünü beğenme sonucunda onların da alınması anlamını taşır.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sadece yoğurt ve süt alacağız diye yola çıktık ama evdeki hesap çarşıya uymadı, ne aldıysak kasada 300 TL'lik olduk..."