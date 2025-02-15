Evdeki kanepeyi ateşe verip, yangın çıkardı!

Edirne’de, psikolojik sorunları olan E.Ö.'nün (17) evdeki kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. E.Ö. ile üvey babası N.B. dumandan etkilenirken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak üzerindeki bir binanın 5’inci katında çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan E.Ö., evdeki kanepeyi ateşe verdi.

Alev alan kanepeden çıkan duman evi sararken, komşuların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen E.Ö. ile üvey babası N.B.'ye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.