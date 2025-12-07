Kuraklığın her geçen gün kendisini göstermesi ile Türkiye'nin verimli su kaynakları tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. İçtiğimiz sudan tarımsal faaliyetlerde kullanılan suya kadar yaşamın her anında kritik öneme sahip su kaynaklarını kurtarmak için yetkililer harekete geçiyor.

Milliyet gazetesinden Meltem Güneş'in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, yer üstü- yer altı sularının miktar ve kalite açısından korunması adına çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bakanlık, kanunlar ile iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, olumsuz etkilerinin azaltılması ve uyum kapasitesinin artırılmasına, taşkın riskinin azaltılmasına yönelik teknik, bilimsel ve stratejik çalışmaları hüküm altına alacak.

İstanbul'un önemli içme su kaynağı Terkos Gölü

Bu kapsamda, su kaynaklarının verimli kullanımı zorunlu olacak, kurumlara “su verimliliği belgesi” alma şartı getirilecek. Belediyeler, bir yıl içinde ölçüm sistemlerini kuracak ve kayıpları takip edecek. Tarımda basınçlı sulama sistemleri artık zorunlu olacak, kullanılan su da ölçülüp kayda geçirilecek. Sanayide de atık suyun geri kazanılması ve yeniden kullanılması teşvik edilecek.

Kentlerde kuraklığa dayanıklı bitkilerin kullanılması, gri su ve yağmur suyu sistemleri yeni binalarda zorunlu hale gelecek. Yağmur suyu, deniz suyu veya arıtılmış atık su gibi alternatif kaynakların değerlendirilmesi desteklenecek. Yer altı sularında emniyetli verim sınırını aşan su çekimleri yasaklanacak.

ŞEBEKEDEKİ KAYIP ENGELLENECEK

Türkiye’de ortalama yüzde 31,6 seviyelerinde olan şebeke su kaybının öncelikle yüzde 25’e sonrasında kademeli olarak yüzde 10 seviyelerine indirilmesi hedefleniyor.

Belediyelerin şebekeleri sayısallaştırmaları yani ölçüm, izleme ve uzaktan kontrol sistemlerini tamamlamaları, sahada aktif sızıntı, arıza tespitleri yaparak kısa sürede bakımını gerçekleştirmeleri gerekecek.

Su verimliliği uygulamalarıyla, 2030 yılında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesiyle yaklaşık yılda 12,4 milyar metreküp su kazanımı sağlanacağı öngörülüyor.

GÖLLERDE EYLEM PLANI

Havzaları koruma çalışmaları kapsamında AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu olacak şekilde 12 havzada nehir havzası yönetim planı tamamlandı ve onaylandı.

9 havzada ise plan hazırlıkları devam ediyor. Havzadaki su kaynaklarının plan çerçevesinde sektörlere dağıtılması için de 11 havzada sektörel su tahsis planları tamamlanırken, 10 havzada çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e geriledi.

İçme ve kullanma sularının kaynaktan son kullanıcıya kadar güvenli şekilde ulaştırılması çerçevesinde Sakarya, Kocaeli ve Düzce illeri için içme ve kullanma suyu güvenliği planları hazırlanacak.

Ayrıca kuraklık riski altındaki Akşehir, Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz gölleri için eylem planları hazırlanacak.

SU VERİMLİLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ

Su verimliliği uygulamalarının sistematik hale getirilmesi amacıyla su kullanımlarının ve iyileştirme planlarının kayıt altına alınacağı, su verimliliği belgelendirmelerinin yapılacağı “Su Verimliliği Bilgi Sistemi” kurulacak.