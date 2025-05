Evdeki sinsi düşman ciğerleri vuruyor! Uzmanlardan çarpıcı uyarılar

Günlük hayatın sıradan unsurları gibi görünen bu faktörler, aslında ciddi bir sağlık tehdidi barındırdı: Mantar enfeksiyonları.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, özellikle rutubetli ortamlarda çoğalan mantarların solunum yoluyla ciğerlere ulaşabileceğini ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hayati riskler oluşturabileceğini ortaya koydu.

Rutubetli ortamlarda mantar sporları kolayca çoğalır ve solunum yoluyla akciğerlere yerleşebilir. Bu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ALARM VERİYOR

Mantar enfeksiyonlarının akciğerlere olan etkisi, bilim dünyasının yakından incelediği bir konu.

The Lancet Infectious Diseases’te yayımlanan bir çalışma, Aspergillus gibi yaygın mantar türlerinin, nemli ortamlarda çoğalarak solunum yoluyla akciğerlere ulaştığını ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) veya astım gibi altta yatan rahatsızlıkları olan bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gösterdi. Araştırma, bu tür enfeksiyonların, antifungal tedavilere rağmen iyileşme sürecinin uzun ve zor olabileceğini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. David Denning, “Rutubetli evlerde yaşayan bireyler, farkında olmadan mantar sporlarını soluyor. Bu sporlar, akciğerlerde alerjik reaksiyonlardan ciddi enfeksiyonlara kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi. Dr. Denning, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, örneğin HIV/AIDS, kanser veya diyabet hastalarında, mantar enfeksiyonlarının ölümcül olabileceğini belirtti.

RUTUBET: MANTARLARIN YUVASI

Rutubet, mantarların çoğalması için ideal bir ortam sağladı. Evlerdeki siyah küfler, nemli duvarlar ve küflenmiş kıyafetler, mantar sporlarının yayılmasına zemin hazırladı.

Evlerimizin duvarlarında oluşan siyah küfler, hastalık yapıcı mantarların barınağıdır. Tekrarlayan solumalarla bu sporlar akciğerlerimize ulaşabilir.

Özellikle rutubetli ortamlarda küflenen kıyafetlerin giyilmemesi gerektiğini, çünkü bu kıyafetlerin de mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini vurgulandı.

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Dr. Anna Rudkin’in araştırması, rutubetli ortamlarda bulunan Aspergillus fumigatus mantarının, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde akciğerlerde kronik enfeksiyonlara neden olduğunu ortaya koydu. Dr. Rudkin, “Bu mantarlar, nemli ortamlarda hızla çoğalıyor ve havaya karışan sporları solunduğunda akciğerlere yerleşiyor. Erken teşhis ve tedavi olmazsa, enfeksiyon hayati organlara yayılabilir” uyarısında bulundu.

KARA MANTAR: NADİR AMA ÖLÜMCÜL

Kara mantar hastalığı (mukormikoz), rutubetli ortamlarda bulunan Mukorales mantarlarının neden olduğu nadir ancak ölümcül bir enfeksiyon.

Bu hastalık özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde sinüsler, akciğerler ve hatta beyne yayılarak ciddi komplikasyonlara yol açtı. Hindistan’da COVID-19 salgını sırasında, bağışıklık sistemini zayıflatan steroid tedavilerinin ardından kara mantar vakalarında dramatik bir artış gözlendi.

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, bu vakaların %80’inin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

BELİRTİLER VE RİSK GRUPLARI

Mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşması, genellikle inatçı öksürük, balgamda siyahlık veya beyaz pamukçuk benzeri görüntüler, aralıklı ateş atakları ve antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen enfeksiyonlarla kendini gösterdi.

Dr. Kuş, “Tedaviye rağmen düzelmeyen semptomlar, mantar enfeksiyonunu düşündürmelidir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu belirtilere karşı dikkatli olunmalı” dedi.

Bağışıklık sistemi zayıf olan gruplar, mantar enfeksiyonlarına karşı en savunmasız olanlar.

HIV/AIDS, kanser, kemoterapi, lösemi veya kontrolsüz diyabet hastaları, bu enfeksiyonlara karşı yüksek risk taşıyor. Ayrıca, nemli ve küflü ortamlarda yaşayan bireyler de risk altında.

Mantar enfeksiyonları, erken teşhis edilmediğinde kan yoluyla diğer organlara yayılarak ölümcül sonuçlara yol açabilir.

UZMANLARDAN ÖNLEMLER

Uzmanlar, mantar enfeksiyonlarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

Rutubeti Azaltın: Evlerde nem seviyesini %50’nin altında tutmak için nem gidericiler kullanın ve düzenli havalandırma yapın.

Küflü Kıyafetlerden Kaçının: Küflenmiş kıyafetleri giymeyin ve dolaplarınızı düzenli olarak kontrol edin.

Hijyene Dikkat Edin: Toprakla temas sonrası ellerinizi ve cildinizi sabunla yıkayın.

Diyabet Kontrolü: Diyabet hastaları, kan şekeri seviyelerini düzenli takip etmeli.

Erken Başvuru: Uzun süren öksürük, ateş veya balgam gibi belirtilerde bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Dr. John Perfect, “Rutubetli ortamların kontrol altına alınması, mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde kritik bir adım. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz şart” dedi.

TEDAVİ: ZORLU AMA MÜMKÜN

Akciğerlere yerleşen mantar enfeksiyonlarının tedavisi, genellikle antifungal ilaçlarla yapılıyor. Ancak, bu tedavi süreci uzun ve karmaşık olabiliyor.

Akciğer mantar enfeksiyonlarının teşhisi için göğüs röntgeni, kan testleri ve balgam kültürü gibi yöntemler kullanıldı.

Tedavi, hastanın genel sağlık durumuna göre planlanıyor ve bazen aylar sürebildi.

İleri vakalarda, enfeksiyonun yayıldığı organlara bağlı olarak cerrahi müdahale gerekebiliyor.

RUTUBETE KARŞI UYANIK OLUN

Rutubet, sadece evinizin estetiğini değil, sağlığınızı da tehdit eden bir düşman. Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, mantar enfeksiyonlarının ciğerlere ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkça ortaya koydu.

Mantar enfeksiyonlarına karşı bilinçli adımlar atarak, bu sinsi tehlikeyi bertaraf edebilirsiniz.

Evinizdeki nem seviyesini kontrol edin, küflü kıyafetlerden uzak durun ve şüpheli belirtilerde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Sağlığınız, rutubetin gölgesinde kalmamalı.