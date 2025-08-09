Evdeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Kaynak: DHA
Sultangazi'de çıkan kavgada kan döküldü. İki kişi yaralandı.

Sultangazi'de evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

kavgaa.jpg

Olay, saat 01.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

istanbul-sultangazide-evdeki-tartisma-855772-253909.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeniçağ Gazetesi: Tarım alanlarına ekin yerine beton dikiliyor!
Mattia Ahmet'in öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak