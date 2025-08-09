Evdeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Sultangazi'de evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.