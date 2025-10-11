Sinop’un merkeze bağlı Taşmanlı Köyü’nde Hasan Demir’e ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinop Organize Sanayi İtfaiyesi’nin müdahalesi sırasında evdeki tüpün patlaması, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Evde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı inceleme başlatıldı.