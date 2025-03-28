Evdeki vatandaşlara soruldu! Protestolarda halk kimden yana?

KONDA'nın son anketi halkın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan eylemleri yüzde 73 oranında haklı bulduğunu gösterdi.

KONDA'nın araştırmasına göre halkın yüzde 21’i İmamoğlu protestolarını haklı bulurken, yüzde 52’si "düzeni bozmadıkça" eylemlere hak verdi.

KONDA, başlatılan İBB soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürece ilişkin bir anket düzenledi.

24-25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre; halkın yüzde 21’i eylemleri haklı bulurken, yüzde 52’si "düzeni bozmadıkça" eylemlere hak veriyor.

Böylece toplamda halkın yüzde 73'ü protestoları haklı bulduğunu ifade ediyor. Protestoları haklı bulmayanların oranı ise yüzde 27 oldu.

"Eylemlere hak verip vermemek" ve "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının doğru veya yanlış bulunması" sorularına verilen yanıtlar şöyle: